Internacional vende mais de 30 mil ingressos para embate com o Bahia pela Libertadores

O Internacional confirmou nesta segunda-feira que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos Libertadores. As equipes se enfrentam na quarta, no Beira Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (de Brasília).

O duelo vale vaga no mata-mata do torneio continental. Enquanto o Inter ocupa a vice-liderança, com oito pontos, o Bahia figura na terceira colocação, com sete. O Atlético Nacional-COL lidera a chave, com nove, e o Nacional-URU, já eliminado, é o lanterna, com quatro unidades.

SOMOS ???? ?? ?? ???! ???? #ACadaDiaTeQueroMais QUARTA-FEIRA É DIA! TIME E TORCIDA: VAMOS JUNTOS PELA CLASSIFICAÇÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES. ????? ?? ???????! ?????? ? Garanta lugar na decisão com o Bahia: https://t.co/2IknVogmfJ pic.twitter.com/LVg8BNmfPP ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2025

Uma das vagas já pertence ao Atlético Nacional-COL, que até pode ser ultrapassado na tabela por um dos brasileiros. No entanto, o time colombiano não possui chances matemáticas de perder o passe para as duas equipes.

Assim, um empate já coloca o Colorado nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor Baiano, por sua vez, precisa vencer de qualquer jeito para se classificar.

Os comandados de Roger Machado não perdem há quatro jogos e vêm de empate com o Sport, por 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o time de Rogério Ceni sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos e vive momento instável. No último domingo, a equipe foi superada pelo Grêmio, por 1 a 0.