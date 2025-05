Ídolo do Corinthians questiona Estêvão: 'por que não bateu o pênalti?'

Apagado na derrota de ontem para o Flamengo, por 2 a 0, Estêvão teve seu desempenho questionado por dois ídolos de times rivais.

O que aconteceu

Os campeões mundiais Marcelinho Carioca e Souza fizeram críticas diferentes à joia do Palmeiras, que foi convocada para a seleção brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. Os dois marcaram presença como comentaristas no "Quebrada FC", do canal PodPah, do Youtube, após o jogo.

O ídolo do Corinthians questionou o motivo de Estêvão não ter chamado a responsabilidade na cobrança de pênalti que o Palmeiras teve a seu favor no primeiro tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0. Piqueréz, que assumiu o posto de cobrador oficial depois de Raphael Veiga perder pênalti decisivo na final do Paulistão, contra o Corinthians, foi para a bola e errou.

O Piquerez é o cobrador oficial de pênaltis? Por que o Estêvão não pegou a bola para bater? É um cara quer tem nome, ele não tem moral, dribla e tudo? Falta ele chegar e mostrar que é o cara, a fera para poder decidir. Hoje ele não conseguiu se desvencilhar nenhuma vez da marcação nele Marcelinho Carioca

Já o ex-lateral e meia do São Paulo disse que Estêvão segue sem aparecer em jogos grandes. O atacante soma dez gols na temporada, contra Ceará (2), Cerro Porteño, Bolívar, Sporting Cristal, São Bernardo (2), Botafogo-SP e Guarani (2).

Sobre o Estêvão, em jogo grande, ele ainda não consegue aparecer. Hoje, foi neutralizado (...) A gente sabe que é um jogador que todo time vai marcar de perto. O Flamengo não fez uma marcação especial como o Palmeiras fez com o Arrascaeta. Mas, de novo, não apareceu. Não criou jogadas, bola sempre no pé dele Souza

Estêvão faz na próxima quinta-feira (29) a sua despedida do Allianz Parque. O Palmeiras encara o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília). Na sequência, o time alviverde visita o Cruzeiro, dia 1º de junho, em Belo Horizonte, e depois começa a se preparar para o Super Mundial de Clubes.