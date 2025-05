Huracán x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians visita o Huracán na noite desta terça-feira, em um jogo decisivo pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado do Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires.

O Timão vive um momento delicado nos bastidores do Parque São Jorge, mas acumula bons resultados sob o comando de Dorival Júnior. No último sábado, com reservas, a equipe empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 na Arena MRV, pelo Brasileirão.

O treinador tem um desfalque de peso para a sequência do Corinthians na temporada. O atacante Yuri Alberto teve uma fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar, e ficará afastado dos gramados pelas próximas semanas.

Em contrapartida, Dorival deve contar com duas novidades na Argentina. O atacante Memphis Depay e o meia Rodrigo Garro se recuperaram das respectivas lesões e estão treinando normalmente com os demais companheiros.

O Timão ocupa o segundo lugar do Grupo C do torneio continental, com oito pontos, e depende apenas de si para disputar os playoffs. Em caso de vitória, o clube alvinegro garante a vice-liderança da chave e, consequentemente, jogará contra um dos terceiros colocados da Libertadores por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

Do outro lado, o Huracán lidera o grupo, com 11 pontos, e só perderá a ponta se for derrotado pelo Corinthians por quatro gols de diferença. Portanto, joga para confirmar a classificação direta às oitavas.

O time chega embalado depois de vencer o Independiente nos pênaltis no último sábado e assegurar uma vaga na final do Campeonato Argentino, marcada para o próximo domingo, diante do Platense.

FICHA TÉCNICA



HURACÁN X CORINTHIANS

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (ARG)



Data: 27 de maio de 2025, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gery Vargas (BOL)



Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)



VAR: Wilfredo Campos (BOL)

HURACÁN: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil (Leonel Pérez); Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Leonardo Sequeira.



Técnico: Frank Kudelka

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Raniele (José Martínez), André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Héctor Hernández (Memphis Depay).



Técnico: Dorival Júnior