Hugo Souza é goleiro de seleção brasileira? Colunistas divergem

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi uma das novidades da primeira lista de convocados da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Os colunistas Danilo Lavieri e André Hernan debateram se o goleiro deveria ter sido chamado.

Esta não foi a primeira convocação de Hugo Souza à seleção brasileira. Ele já foi convocado por Tite em 2018, quando ainda estava no sub-20 do Flamengo e era tratado como uma promessa. Na época, o treinador da seleção brasileira chamou alguns outros goleiros que estavam no sub-20.

Lavieri: Léo Jardim deveria estar na seleção

É o terceiro goleiro, mas o Hugo, para mim, não é goleiro de seleção. Eu não levaria o Hugo. [...] [Eu chamaria] Léo Jardim [, do Vasco].

Danilo Lavieri

Hernan: Bento está em uma liga pouco competitiva

Eu concordo sobre o Léo Jardim, mas eu tiraria o Bento, que está jogando uma liga pouco competitiva, que é o 'Arabão'. Eu convocaria Alisson, Hugo Souza e Léo Jardim. O Léo Jardim, hoje, é um dos melhores goleiros do Brasil.

André Hernan

