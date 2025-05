Motorista atropela torcedores do Liverpool durante comemoração de título

Um motorista atropelou torcedores do Liverpool durante comemoração do título do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira.

O que aconteceu

Muitos pedestres foram envolvidos no ocorrido. O incidente aconteceu na Water Street, que fica a cerca de 15 minutos de distância do Anfield, estádio do Liverpool.

O motorista do veículo, identificado como um britânico branco de 53 anos, foi detido ainda no local, relatou a Sky News. Em vídeo, é possível ver o condutor atropelando diversos torcedores, parando o carro e sendo cercado por dezenas de pessoas.

🚨 GRAPHIC WARNING



A car has ploughed into Liverpool's Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj -- Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) May 26, 2025

Em depoimento ao canal, Natasha Rinaldi disse que viu o incidente de perto e contou os terrores da situação: "Estávamos nos divertindo muito, e então ouvimos alguns gritos, era tão alto que as pessoas pareciam desesperadas. Então olhamos pela janela e vimos que um carro atropelou as pessoas e havia uma mulher presa em cima do carro. As pessoas começaram a correr para tentar ir atrás do motorista, tentaram quebrar o carro e a polícia tentou bloquear, fez de tudo para bloquear e empurrar as pessoas para longe. Só podíamos ouvir gritos e berros, e ficamos muito confusos. Alguns dos meus amigos estavam lá embaixo e o carro estava muito perto deles. Foi uma coisa horrível.

Ainda não há informação de quantas pessoas ficaram feridas. A comunicação do Liverpool publicou nota oficial relatando que manterá contato com a polícia e vai oferecer o apoio necessário.

Estamos em contato direto com a Polícia de Merseyside em relação ao incidente na Water Street que aconteceu perto do final do desfile de troféus no início desta noite. Nossos pensamentos e orações estão com aqueles que foram afetados por este grave incidente. Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio aos serviços de emergência e às autoridades locais que estão lidando com este incidente. Nota oficial do Liverpool

"Oferecemos todo o nosso apoio após este grave incidente", escreveu o perfil da Premier League, em resposta a publicação do Liverpool.