Guilherme celebra fim de jejum e vê Santos mais confiante após vitória

Guilherme encerrou um jejum de mais de três meses ao marcar na vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Vitória, no último domingo. Após a partida no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, atacante demonstrou o seu alívio e aproveitou para destacar a força do elenco.

"Eu tenho um orgulho desses caras. Vocês não tem noção da união é verdadeira dentro do CT. Ninguém abaixou a cabeça. É um momento difícil, que continua. Mas é uma vitória que nos traz confiança, que faz a gente se abraçar ainda mais. Temos um time muito sério, de homens com caráter. Demorou um pouco para vir a vitória, mas é olhar de agora para frente. Colher os frutos e seguir evoluindo. Tenho certeza que agora temos mais confiança para seguir vencendo e pontuando", disse ao De Olho No Peixe.

"Depositei toda minha confiança em Deus. Meus familiares me deram força, oraram por mim. Esses caras também me abraçaram e me deram força. Eu senti uma alegria muito forte deles. É como se todos tivesses cabeceado junto comigo. Fico muito feliz de voltar a marcar. Agora é dar sequência. Tomara que venham muito mais gols", ampliou.

O camisa 11 foi alvo de muitas críticas por parte da torcida do Peixe após desperdiçar a cobrança na disputa por pênaltis contra o CRB, na última quinta-feira. Ainda assim, o técnico Cléber Xavier optou por mantê-lo no time titular para o jogo contra o Vitória, e o jogador colheu os frutos.

Guilherme teve a primeira oportunidade mais clara aos 14 minutos, quando saiu cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas desperdiçou ao chutar por cima do gol - o que gerou comentários negativos nas redes sociais. Minutos depois, se redimiu ao marcar de cabeça após cruzamento de Souza, levando o time à vitória.

O último tento do atacante sido no dia 19 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste na Vila.

União pelo Santos, pelo Manto Sagrado e pela nação santista! ?? pic.twitter.com/eGj83Rtn5q ? Santos FC (@SantosFC) May 26, 2025

Futuro na Vila

Em meio à má fase, chegou a ser ventilada uma possível transferência de Guilherme para outros clubes, como o Atlético-MG. O atleta de 30 anos, contudo, chegou aos sete compromissos no Brasileirão e não pode defender outra equipe no torneio.

"Minha situação segue a mesma. Sou jogador do Santos. Mais clubes da Série A me procuraram além do Atlético-MG. Mas Deus disse para eu ficar e eu fiquei, assim como foi quando eu vim para cá. Eu não busquei ajuda de fora. Minha ajuda sempre foi do céu, da minha família, amigos e muito torcedores, por incrível que pareça", disse o artilheiro do Santos na temporada.

"Eu me apeguei nas críticas para me jogar para cima. Dois torcedores falaram comigo no hotel e foi legal. Eles falaram o que pensam e eu me expressei também, disse que eles tinham razão. Independente do Guilherme fazer gol ou não, sempre vesti a camisa do Santos com toda minha força, dando o meu máximo. Tomara que essa má fase fique para trás", finalizou.

Guilherme, aliás, tem moral com a comissão técnica. O técnico Cleber Xavier falou sobre o camisa 11 após a vitória no Barradão.

"O Guilherme foi um dos primeiros jogadores que eu conversei antes do primeiro jogo contra o CRB. E ele se colocou à disposição. Infelizmente ele se machuca, volta recuperado para o segundo, faz um grande jogo e infelizmente acaba perdendo o pênalti, que é uma situação natural. Grandes jogadores já perderam pênaltis em momentos decisivos como foi esse nosso. Durante a semana, ele descansou, recuperou e trabalhou muito para que mais uma vez fizesse um grande jogo, e nos ajudou mais uma vez. Vamos precisar de todos", afirmou o treinador.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Peixe encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.