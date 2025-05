Gil volta aos treinos, e Santos inicia preparação para amistoso com RB Leipzig

Depois de vencer o Vitória por 1 a 0, o elenco do Santos voltou aos treinos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. O clube se prepara para o amistoso contra o Red Bull Leipzig.

O técnico Cleber Xavier conta com o retorno de Gil. O zagueiro estava afastado por conta de problemas pessoais e ficou de fora das últimas três partidas da equipe paulista.

Além do experiente defensor, Zé Ivaldo e Escobar também voltam a ficar à disposição. Os dois cumpriram suspensão diante do Vitória.

Neymar também deve jogar contra os alemães. O meia-atacante, que se recuperou recentemente de uma lesão muscular, está sendo inserido aos poucos nas partidas do Santos. Ele ganhou minutos no empate de 0 a 0 com o CRB e no triunfo sobre o Vitória.

Nesta segunda, os titulares no triunfo no Barradão, em Salvador (BA), realizaram apenas um trabalho regenerativo. O restante foi para o campo do CT Rei Pelé.

O elenco volta aos treinos nesta terça-feira. O amistoso contra o Red Bull Leipzig será na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).