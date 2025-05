Giay foca em Libertadores e Mundial após revés para o Flamengo: "Trocar o pensamento"

Um dos destaques do Palmeiras na derrota para o Flamengo, por 2 a 0, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, Agustín Giay procurou virar a chave após o frustrante resultado em casa. Passada a partida, o lateral já foca nos próximos objetivos da equipe e não escondeu a expectativa de retomar a sequência positiva na Libertadores.

Nem mesmo a ampliação do tabu de o Palmeiras não vencer o Flamengo em casa, pelo Brasileirão, há mais de sete anos, tirou Giay do sério.

"São coisas que podem acontecer, aqui ganhamos muitas vezes, outras perdemos, coisas normais no futebol. Amanhã vamos voltar a treinar no CT com o pensamento de que temos um próximo jogo importante", disse o atleta.

"Não pensamos nisso, só enfrentamos jogo a jogo, não temos isso na cabeça. Hoje não pudemos ganhar, mas temos um jogo de Libertadores, depois outro jogo no Brasileirão. Temos muito pela frente", completou.

Com o Mundial de Clubes da Fifa se aproximando, o Palmeiras também começa a se preparar para o grande objetivo do ano. Nos EUA, o Verdão terá pela frente gigantes europeus e adversários qualificados de outros continentes. A temporada está longe de acabar para o Verdão, apesar da dolorosa derrota deste domingo, até porque o time segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com apenas um ponto à frente do Flamengo.

"Amanhã vamos treinar no CT, o que passou, passou. Temos dois jogos muito importantes. O Mundial está chegando, uma competição muito importante para nós. Trocar o pensamento e encarar o que vem", concluiu o argentino.