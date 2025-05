Sono, Mario Kart e terra de ninguém: Pilotos reclamam de 'regra antitédio'

A 'regra antitédio' do GP de Mônaco não agradou nem um pouco os pilotos. Max Verstappen comparou a prova de ontem com o jogo Mário Kart, enquanto Isack Hadjar admitiu ter sentido sono ao longo das 78 voltas. Lando Norris, da McLaren, foi o campeão do GP.

O que eles falaram

Claro que eu entendo [a mudança], mas não acho que funcionou. Você não pode correr aqui, então não importa o que você faça. Uma parada, 10 paradas [...] Estávamos quase fazendo Mario Kart. Então temos que instalar peças no carro. Talvez possa jogar bananas por aí. Max Verstappen, à Sky Sports

Essa corrida é tão longa, você precisa permanecer concentrado. Estava acelerando porque sentia que estava quase dormindo. Para me despertar um pouco, eu acelerava. Isack Hadjar

Estou um pouco desapontado com a corrida inteira e com todo o fim de semana, isso mostra que a mudança para duas paradas não significa nada em Mônaco e as pessoas ainda vão fazer o que fizemos hoje. As pessoas ainda vão manipular o resultado final com a condução. Ou encontramos uma solução para que vocês não consigam manipular o ritmo da corrida da maneira que fizemos hoje, ou sempre será assim. Carlos Sainz

Eu estava no meio do nada. Comecei em sétimo, fiquei atrás de dois carros por algum tempo, consegui ultrapassá-los, então fiquei em terra de ninguém depois disso. A distância era relativamente grande e eu não estava competindo com ninguém. Lewis Hamilton, à Sky Sports

[As novas regras] não funcionaram, mas nós tínhamos que tentar alguma coisa. Toto Wolff, chefe da Mercedes, à Sky Sports