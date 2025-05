Flamengo atualiza quadro de Gerson, substituído com dores contra o Palmeiras

Na manhã desta segunda-feira, o Flamengo atualizou a situação do meio-campista Gerson, que, durante o jogo contra o Palmeiras deste domingo, deixou o gramado com dores no joelho.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O MENGÃO VENCE O PALMEIRAS FORA DE CASA E CONQUISTA MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO!!#fimdejogo pic.twitter.com/U8TojEGOSK ? Flamengo (@Flamengo) May 25, 2025

"Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira, no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia", publicou o clube.

O capitão rubro-negro se lesionou sozinho, em uma tentativa de passe aos 15 minutos do segundo tempo. Com dores, saiu de campo e, ao final da partida, passou por uma avaliação médica que indicava se tratar de uma lesão leve.

Disponibilidade de Gerson

Para a partida contra o Deportivo Táchira, válida pela Copa Libertadores, Gerson segue como dúvida. O jogo será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O meio-campista do Flamengo também está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. O novo treinador da Seleção será apresentado às 15h desta segunda-feira e em seguida fará a convocação para as partidas contra Equador e Paraguai (que serão nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente).