Fla mantém tabu do Palmeiras com sabor especial para Filipe Luís e Arrasca

O Flamengo ficará oito anos sem saber o que é perder um jogo como visitante para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o tabu que aumentou ontem tem um sabor especial para Filipe Luís e Arrascaeta.

A vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, no último domingo, além de diminuir a distância para o líder do campeonato para um ponto, mantém viva uma sequência que dura desde 2017.

A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo em casa pelo Brasileirão foi em novembro daquele ano. O placar foi de 2 a 0, com dois gols de Deyverson.

Desde então, foram oito duelos sob mando alviverde, com três vitórias rubro-negras e cinco empates.

No histórico geral, a marca é menor, já que o Flamengo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 em agosto de 2024, em duelo válido pela Copa do Brasil. No placar agregado, o Rubro-Negro conseguiu se classificar.

Sabor especial para Filipe Luís e Arrascaeta

Filipe teve seu primeiro duelo contra Abel Ferreira como técnico do Flamengo e saiu vencedor, mantendo um histórico de treinadores do Rubro-Negro que não perdem para o palmeirense em seus primeiros confrontos.

Desde que assumiu o Palmeiras, Abel só venceu na estreia de Vítor Pereira.

Já Arrascaeta marcou o primeiro gol da vitória e chegou ao sétimo tento contra o Palmeiras, igualando Pedro como maior artilheiro contra o adversário do atual elenco.

O Rubro-Negro, agora, passa a focar em garantir sua classificação no mata-mata da Libertadores. Na próxima quarta-feira, recebe o Deportivo Táchira (VEN) no Maracanã, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos.

O Palmeiras também terá seu próximo confronto pelo torneio continental. Na mesma data e horário, recebe o Sporting Cristal (PER), no Allianz Parque. O Alviverde já está classificado com a melhor campanha da fase de grupos.