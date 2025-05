Finalista da última Superliga, central Leo Andrade reforça Suzano Vôlei

Após anunciar a chegada do técnico Cezar Douglas e a manutenção do oposto Sabino e do jovem Pedrosa, o Suzano Vôlei confirmou a contratação do central Leo Andrade, jogador da Seleção Brasileira que, aos 23 anos, chega do Vôlei Renata, de Campinas-SP, com o recente vice-campeonato nacional para fortalecer ainda mais o meio de rede do Clube do Alto Tietê.

Convocado e inscrito pelo técnico Bernardinho para a disputa da Liga das Nações com o esquadrão brasileiro, Leo é natural de Diadema-SP e soma passagens por clubes tradicionais da modalidade em São Paulo, como o São Bernardo Vôlei, o Vôlei São Caetano e o EC Pinheiros, além da equipe campineira, onde esteve nas últimas duas temporadas.

Agora, o central, que foi o terceiro maior bloqueador da última Superliga com 65 pontos e atingiu destaque no cenário nacional, chega à Capital do Vôlei para fortalecer ainda mais o elenco suzanense que, em 2025/26, voltará a lutar por títulos em torneios como o Campeonato Paulista e a Superliga.

Destaque ao longo da temporada 2024/25 e em franca evolução, Leo afirmou estar animado para vestir a camisa suzanense e ter a torcida da Grande São Paulo ao seu lado.

"Me sinto muito feliz em poder jogar em uma equipe como Suzano, que está sempre presente nas fases finais dos principais campeonatos, pois é um projeto consolidado. Agora, vestindo essa camisa, espero contribuir para continuarmos assim, trabalhando e evoluindo, pois já estou ansioso para jogar com essa torcida a favor e sentir toda a energia da cidade", comentou.