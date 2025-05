Felipão revela papo com Ancelotti e o presenteia com jaqueta personalizada

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Comandante do penta, Luiz Felipe Scolari afirmou que gostou da escolha do novo técnico da seleção brasileira e que teve uma conversa com Carlo Ancelotti, sem ser sobre futebol, antes da apresentação oficial. O ex-treinador também deu as boas-vindas e entregou um presente ao italiano.

Estou aqui para recepcionar o Carlo. Gostei [da escolha por Ancelotti], quem é bom trabalha em qualquer lugar. Não sei [qual será a escalação], ele que vai treinar, deve ter suas ideias, não tenho esse conhecimento

Felipão, na apresentação de Ancelotti

Conversamos bastante, mas não sobre jogadores, mas sobre nossas vidas, porque foi ele que me substituiu no Chelsea, em 2009. Algumas vezes nos encontramos jogando e conversamos bastante sobre nossa cidadania. Ele é italiano, eu também, tenho cidadania. [É nome certo?] Não sei, é o escolhido, ótimo [currículo].

O que aconteceu

Felipão prestigiou a apresentação de Ancelotti. Ele teve um lugar reservado na primeira fileira no anfiteatro do hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca.

Ele subiu ao palco para dar um abraço no italiano e entregar um agasalho. O presente foi a jaqueta de técnico da linha da Nike da Copa 1998 que Dorival usou na Copa América do ano passado.