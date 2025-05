Ex-Contender Series sofre lesão grotesca na orelha em evento nos EUA; veja

Uma imagem de uma lesão grotesca chocou a comunidade do MMA no último final de semana (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Com passagem pelo 'Contender Series', o lutador americano Zach Borrego foi quem sofreu a contusão, no evento 'Fury FC 104', realizado em Houston, no Texas (EUA), no domingo (25).

Derrotado por Brandon Holmes, Zach viu sua 'orelha de couve-flor' - como ficou conhecida a deformação apresentada principalmente por atletas de jiu-jitsu e grappling - praticamente explodir e deixar o cage completamente ensanguentado. Aparentemente, o momento responsável pelo grave corte sofrido por Borrego ocorreu nos segundos finais da luta.

Em uma espécie de 'blitz' final, Holmes foi para cima do ex-Contender Series e disparou vários golpes na lateral da cabeça de Borrego, até que a árbitra central interrompesse a luta e decretasse sua vitória por nocaute técnico. Logo após o término do combate, uma tomada de câmera bem próxima do local afetado chocou os profissionais responsáveis pela transmissão, assim como os fãs que acompanhavam o evento.

Vaga perdida no UFC

Em agosto de 2022, pouco mais de um ano após iniciar sua trajetória no MMA profissional, Zach Borrego teve uma oportunidade de ouro. Escalado para competir no programa 'Contender Series', especializado em revelar novos talentos para o UFC, o americano acabou derrotado pelo prodígio do wrestling Bo Nickal, por finalização, e viu sua chance de conquistar uma vaga no principal evento do mundo ser perdida.

Ohhhh no#furyFC104 https://t.co/10mKMFwU9v

- Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 25, 2025

Oh my fucking god ? #FuryFC104 #UFC #UFCFightPass pic.twitter.com/vueKgsPnFn

- HelmsMMA (@HelmsMMA) May 25, 2025

