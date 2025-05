Fonseca estreia amanhã em Roland Garros em quadra para menos de 1.500 fãs

Do UOL, em São Paulo

A organização de Roland Garros divulgou nesta manhã a programação dos jogos de terça e confirmou o horário e o palco da estreia de João Fonseca no Grand Slam Francês.

O que aconteceu

O brasileiro encara amanhã o polonês Hubert Hurkacz no quarto e último compromisso do dia na quadra 7. A primeira partida no local será a da brasileira Bia Haddad Maia, contra a norte-americana Baptiste, que está marcada para começar às 6h (de Brasília).

O jogo está previsto para ter início por volta das 13h (de Brasília). Por se tratar de um Grand Slam, os confrontos são disputados no formato melhor de cinco games e, com isso, a duração média das partidas aumenta. João irá à quadra na sequência de Paquet x Valentova e Rublev x Harris.

A estreia de Fonseca em Roland Garros será em um palco com capacidade para 1.351 espectadores. Estrela em ascensão do tênis, o carioca de 18 anos vinha disputando a maioria de suas partidas nas quadras principais nos últimos eventos.

A quadra 7 é apenas a quinta maior do evento. Ela foi inaugurada em 2018 e fica do lado da Philippe-Chatrier. Para efeito de comparação, o público máximo da quadra principal do Aberto da França é de 15 mil torcedores.

O brasileiro vem lotando as arenas em todos os torneios que disputou no ano. Ele já teve, inclusive, uma partida trocada de quadra de última hora, mudando para a principal, para contemplar todos os torcedores que queriam vê-lo no Masters 1000 de Miami.

Quadras de Roland Garros