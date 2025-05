Entenda por que Estêvão tem atuado por dentro pelo Palmeiras e deixado a ponta  

Estêvão não conseguiu se destacar como esperado na derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um confronto direto pela liderança da competição, a joia do Palmeiras atuou mais uma vez em uma posição diferente. Ao invés de jogar aberto, pelo lado de campo, como estava acostumado, Estêvão figurou mais por dentro, algo que se tornou habitual desde a lesão de Raphael Veiga no ombro, fortalecendo o meio-campo alviverde.

"O Estêvão tem jogado por zonas interiores, tem nos dado muito rendimento com e sem bola e feito gols. Com o Estêvão no corredor, perderíamos alguns automatismos que temos tido. Nesses jogos mais divididos, mais truncados, é preciso ter uma equipe mais robusta, principalmente ali no meio. Optamos por ter o Estêvão , que consegue desequilibrar muito com bola", explicou o auxiliar técnico João Martins.

Sem Abel Ferreira, suspenso, o Palmeiras teve o auxiliar técnico português à beira do campo. João Martins procurou seguir à risca o plano do treinador do Verdão, mas não conseguiu evitar mais uma vitória do Flamengo em pleno Allianz Parque.

"Os corredores eram um dos pontos fortes do Flamengo, o primeiro volante do Flamengo [Evertton Araújo] começou a jogar agora, se tivéssemos que arriscar nossa pressão para igualar a primeira fase de construção deles, precisávamos largar algum jogador por dentro. Como o Evertton tem feito poucos jogos, foi puramente estratégia deixar esse primeiro volante solto para pressionar a primeira fase do Flamengo", completou.

A estratégia do Palmeiras deu certo no primeiro tempo, e o time conseguiu ter um pênalti a seu favor logo no início da partida, mas Piquerez desperdiçou. A história do jogo certamente seria outra, caso o Verdão tivesse convertido a cobrança, mas no segundo tempo acabou sendo menos eficiente, ao contrário do Flamengo, que soube aproveitar as poucas oportunidades que criou.

O Palmeiras agora volta o foco para seu último compromisso na fase de grupos da Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, já classificado para as oitavas de final do torneio.