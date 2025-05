Emocionado, Hugo Souza comemora convocação à Seleção Brasileira

Menos de um ano após sua chegada ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza foi recompensado com uma convocação para a Seleção Brasileira, agora no comando de Carlo Ancelotti. Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Timão acompanhou a lista do novo treinador no saguão de embarque do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde o Alvinegro treinou nesta manhã.

A caminho da Argentina... e com notícia boa, Fiel! ????? O elenco acompanhou ao vivo e vibrou muito com a convocação do nosso goleiro Hugo Souza pra Seleção Brasileira! ?? Orgulho demais do nosso paredão! 1??? Boa sorte, Hugo! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/skX5wGe90O ? Corinthians (@Corinthians) May 26, 2025

O elenco corintiano comemorou muito a convocação do goleiro de 26 anos, que se mostrou emocionado com o chamado. Hugo agradeceu sua família e a torcida do Timão, com quem possui uma grande relação.

"Estou tremando até agora, para ser sincero. Estou muito feliz. Essa convocação é para coroar esse momento incrível que estou vivendo aqui no Corinthians. Agradeço a Deus e à minha família, que sempre estiveram ao meu lado. É agradecer ao clube, à torcida, todo mundo que me apoiou e torce por mim, que estendeu a mão por mim e tem carinho pelo meu trabalho. Todos vocês fazem parte disso. Meu coração está cheio de gratidão", disse Hugo Souza, ao site oficial do Timão.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Anfitrião

Agora confirmado na lista de Ancelotti, Hugo Souza será o anfitrião da Seleção Brasileira em São Paulo. A Amarelinha treinará no CT Dr. Joaquim Grava a partir do próximo dia 2, se preparando para enfrentar o Equador no dia 5 de junho, no estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias.

Depois, a Seleção retorna a São Paulo para receber o Paraguai no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, palco de grandes momentos de Hugo com a camisa do Corinthians.