Em meio a caos político, Corinthians tem semana com decisão na Sul-Americana e jogo do Brasileirão

Em meio ao caos político no Parque São Jorge com a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, o Corinthians também vive uma semana intensa dentro dos gramados. O Timão tem pela frente uma decisão pela Copa Sul-Americana e mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro.

Após empatar com o Atlético-MG fora de casa no último sábado, o Corinthians já vira a chave e passa a focar na disputa da fase de grupos da Sul-Americana. A preparação do elenco alvinegro para o duelo contra o Huracán-ARG será em Belo Horizonte. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó.

A situação do Timão no Grupo C é a seguinte: ocupa a segunda posição, com oito pontos. O Huracán é o líder, com 11, enquanto o América de Cali-COL figura em terceiro, com sete pontos. Dessa forma, a equipe de Dorival Júnior precisa de uma vitória para garantir a vaga nos playoffs sem depender de nenhum outro resultado.

O Corinthians só conseguiria avançar diretamente às oitavas de final da Sul-Americana em caso de uma vitória por quatro ou mais gols de diferença contra o Huracán - cenário bastante complicado, especialmente por jogar fora de casa. Já em caso de empate ou derrota, o Alvinegro precisaria torcer por um tropeço do América de Cali-COL.

Na Copa Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo vai direto às oitavas de final. O segundo classificado de cada chave disputa um confronto eliminatório contra os terceiros colocados vindos da Libertadores - o que deve ser o caso do Corinthians.

Seguimos fora de casa, Fiel! ?? O próximo compromisso do Timão será na terça-feira (27) pela CONMEBOL Sudamericana! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/zjWwslVnuJ ? Corinthians (@Corinthians) May 25, 2025

Foco no Brasileirão

Depois de encarar o Huracán-ARG pela Copa Sul-Americana, o Corinthians já muda o foco e passa a olhar novamente para o Brasileirão. O Timão recebe o Vitória no domingo (01), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do torneio nacional.

A expectativa é que Dorival Júnior tenha a semana quase completa para preparar a equipe. O Timão joga na terça-feira e só volta aos gramados no domingo, tendo um intervalo de quatro dias até o próximo jogo - período que pode vir a ser importante.

A situação do Corinthians no Brasileirão está longe de ser confortável. A equipe se encontra na oitava colocação, com 14 pontos, e vem de um empate sem gols contra o Atlético-MG.

Em meio a tudo isso, os bastidores políticos do Corinthians estão fervendo. Nesta segunda-feira, no Parque São Jorge, será votado o impeachment do presidente Augusto Melo. A primeira chamada acontece às 18h, enquanto a segunda está prevista para as 19h.