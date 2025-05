Elogiado no Flamengo, Varela celebra vitória contra o Palmeiras e opina sobre pênalti

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular na vaga do suspenso Wesley, o lateral direito Varela foi um dos grandes destaques do time carioca. O uruguaio celebrou o triunfo no Allianz Parque.

"O Flamengo tem um time muito forte. Às vezes as dúvidas do lado de fora nos deixam ainda mais fortes. Foi um grande jogo, ele também tem um grande time. Temos que nos parabenizar", comentou.

O jogador de 32 anos, que terminou o jogo como volante, foi bastante elogiado pelo técnico Filipe Luís após o compromisso.

"Que jogador é o Varela, que espetáculo é ter e esse jogador no elenco. Um cara muito especial, com rendimento extraordinário. Ele foi muito bem de volante também. Já sabia, ele já tinha treinado assim. Sabia que poderia render. Feliz que deu certo", declarou o comandante.

"Muito obrigado ao Filipe. Respeito muito ele, um grande técnico. Treinei algumas vezes com volante porque estamos com dois lesionados. Tenho que estar preparado para qualquer posição", respondeu o defensor.

Com o resultado, o Flamengo se aproximou da ponta do Brasileirão. O time foi aos 21 pontos, um a menos que o Verdão, que lidera.

"Esperamos que esse ano seja nosso, mas os dois times tem muita história, são bem treinados, tem dois grandes treinadores. A disputa vai ser muito forte. Estamos preparados", comentou Varela.

Por fim, o lateral direito opinou sobre pênalti marcado à favor do Palmeiras no Allianz. Ainda no primeiro tempo, Ramon Abatti Abel (SC) entendeu que o uruguaio interceptou um cruzamento com a mão, dentro da área. O VAR alegou que o toque foi fora da área e recomendou revisão. O árbitro de campo, contudo, manteve a sua decisão.

"Para mim, foi fora. Se fosse dentro, seria pênalti. Mas foi fora. Para todo mundo que estava lá foi fora, menos para o juiz. O Boto já falou e deixou claro. Nós, jogadores, não vamos falar", finalizou Varela.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro terá o Fortaleza no próximo domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada.