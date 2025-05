Dupla de Cotia vira favorita para salvar cofres do São Paulo na janela

O São Paulo já avisou ao mercado que precisa vender um jogador nesta janela de transferências, e dois jogadores despontam como favoritos a saírem: Pablo Maia e Alves.

O que aconteceu

O UOL apurou que a prioridade do São Paulo é negociar o volante Pablo Maia. A diretoria acredita que o jogador já poderia ter saído em anos anteriores, mas foi atrapalhado por lesões.

A forte intenção da cúpula em vender Pablo Maia é um dos fatores para o esforço em manter Marcos Antônio. O volante está emprestado até o meio deste ano e deve ter o vínculo renovado já com a compra definitiva alinhada como obrigatória.

O Tricolor, porém, não tem certeza da aceitação do mercado em relação ao volante. O clube necessita de uma venda significativa para salvar os cofres, e o balanço, de 2025.

O mercado da bola tem sinalizado interesse mais pelo meia Alves do que por Pablo Maia. O jovem que subiu esse ano de Cotia teve sondagens da Espanha ainda nas categorias de base e atualmente está na mira do CSKA (Rússia).

Se uma proposta por Alves chegar e não houver ofertas por Pablo Maia, o meia deve ser negociado. Os russos do CSKA ainda não oficializaram propostas nem falaram em valores com o Tricolor ou com o estafe do jogador.

O entorno de Alves não se opõe a uma saída para o futebol russo. O interesse prévio de times espanhóis faz o país ser mais atraente ao atleta do que a Rússia, mas isso não vai brecar uma possível saída para o CSKA.

Mesmo que Maia seja vendido, a saída de Alves ou qualquer outro jogador não está descartada. O São Paulo precisa de cerca de R$ 70 milhões para atingir o valor orçado para transferências na temporada.

O São Paulo sempre trabalha com a máxima de que nenhum jogador é inegociável. O clube quer fazer no mínimo uma venda significativa, mas não quer dizer que outros negócios não possam ocorrer.