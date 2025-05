Destaque do UFC alega faturamento mensal de mais de R$ 10 milhões no OnlyFans

Top 4 dos pesos-galos (61 kg) do UFC, Cory Sandhagen figura há anos como um dos mais talentosos do mundo em sua categoria. Até por conta disso, é possível assumir que o lutador americano receba pagamentos consideráveis, visto que já enfrentou astros da modalidade nos últimos anos, como Frankie Edgar, T.J. Dillashaw, Deiveson Figueiredo, Petr Yan, dentre outros. Mas foi longe dos octógonos e de uma forma, no mínimo, curiosa, que 'Sandman', como é conhecido, atingiu rendimentos inimagináveis.

Em recente participação no 'Overdogs Podcast', Sandhagen alegou que faturou 2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões) em apenas um mês de uso no 'OnlyFans'. O peso-galo do UFC explicou que boa parte dessa quantia era oriunda do compartilhamento de fotos íntimas na plataforma. Apesar do relato, os valores exorbitantes citados por Cory levantaram suspeitas sobre a veracidade dos dados apresentados pelo atleta do Ultimate.

"Eram literalmente só as minhas bolas (risos). Era só um monte de fotos das minhas bolas (foi como faturei 2 milhões de dólares em um mês). Sim (eu fiz isso). Eu tirava meu pênis (da frente) e tirava fotos das minhas bolas", relatou o peso-galo americano, em meio a risos (veja abaixo ou clique aqui).

OnlyFans no mundo das lutas

Se a experiência bem-sucedida do ponto de vista financeiro de Sandhagen no OnlyFans é 100% factível, é difícil cravar. Entretanto, a plataforma especializada em conteúdo adulto tem adentrado de vez no universo dos esportes de combate. Algumas lutadoras que se destacaram no UFC ou ainda figuram no plantel da empresa já declararam publicamente que embolsaram cifras milionárias compartilhando registros sensuais no site pago: Paige VanZant, Felice Herrig, Kay Hansen, e Aílin Pérez são alguns exemplos.

Por outro lado, a maioria dos lutadores profissionais que embarcam na onda e criam contas no 'OnlyFans' não, necessariamente, divulgam fotos ou vídeos sensuais. Muito pelo contrário. A plataforma tem sido utilizada para que alguns astros do UFC como Charles Do Bronx, Valentina Shevchenko, Paulo Borrachinha e Amanda Ribas, dentre outros, compartilhem a rotina de treinos e conteúdos exclusivos, a fim de se aproximarem ainda mais da base de fãs já estabelecida.

