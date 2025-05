Derretimento político de Augusto Melo atinge base aliada após indiciamento

O presidente Augusto Melo passa pelo momento político mais fragilizado desde que assumiu o cargo no Corinthians. Além da oposição, o dirigente também lida com o derretimento da base aliada desde o seu indiciamento, na última quinta-feira.

O que aconteceu

O mandatário foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado por abuso de confiança e lavagem de dinheiro. O inquérito que investiga irregularidades no patrocínio da Vai de Bet ao clube tem previsão de encerramento nesta semana.

O UOL apurou que a notícia caiu como uma bomba para os diretores da atual gestão. A expectativa de que não houvesse implicação ao presidente era um dos trunfos dos parceiros do mandatário.

A reportagem apurou que Wanderson Salles, diretor de marketing, chegou a pedir afastamento diante das provas apresentadas pela investigação. O advogado foi empossado há pouco mais de uma semana, em coletiva na Neo Química Arena.

Outros membros da mesa diretora também ameaçaram "desembarcar" após a notícia. Porém, o intervalo entre o indiciamento e a reunião que votará o processo de impeachment de Melo é considerado muito curto. Caso haja afastamento, os diretores entendem que não seguirão no cargo.

É neste cenário que o Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians votará o impeachment de Melo, na noite de hoje, a partir das 18h (de Brasília). A probabilidade de afastamento preliminar do presidente pelo pleito é alta.

Augusto não vai entrar com nova liminar

A defesa de Augusto Melo afirmou que não irá acionar novamente a Justiça para tentar barrar a reunião do Conselho. Em dezembro de 2024, o presidente conseguiu uma liminar que suspendeu a assembleia de conselheiros.

Não pretendemos entrar com qualquer ação em nome do presidente Augusto. Precisamos verificar como que a reunião ocorrerá. Há uma série de questionamentos que a defesa deseja fazer no início e não vamos tolerar abusos. Ricardo Cury, advogado de Augusto Melo

Porém, há processos que já estão em andamento. É pouco provável que qualquer um deles caminhe até a próxima segunda-feira. Diante disso, a defesa já prepara a sustentação oral que fará para isentar Augusto de qualquer culpa relacionada aos delitos citados no relatório policial.