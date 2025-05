Presidente da CBF quer Estaduais menores, mas só sete cumprem meta

Do UOL, em São Paulo

Novo presidente da CBF, Samir Xaud quer reduzir os Campeonatos Estaduais para até 11 datas. Neste momento, apenas sete competições cumprem a meta.

O que aconteceu

Samir se comprometeu a "reorganizar" os Estaduais sem comprometer qualidade e sustentabilidade financeira. Ele discursou ontem, após tomar posse como novo mandatário da CBF.

Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 11 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições. Samir Xaud, novo presidente da CBF

Isso significaria reorganizar 20 dos 27 Estaduais disputados no país. Neste momento, apenas os Campeonatos Amazonense (8 datas), Acreano (9), Roraimense (9), Cearense (9), Alagoano (11), Amapaense (11) e Tocantinense (11) cumprem a meta.

O Paulistão, o Carioca, o Mineiro e o Gaúcho estão entre os torneios que precisariam de reformulação. O Estadual de São Paulo é o integrante do quarteto com o maior número de datas, com 16.

Veja quantas datas os Estaduais de 2025 tiveram: