Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr perde de virada pelo Saudita

Nesta segunda-feira, com um gol marcado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr perdeu de virada para o Al-Fateh por 3 a 2, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Saudita.

Com o resultado, o Al-Fateh terminou a temporada na décima colocação, com 39 pontos. O Al-Nassr, por sua vez, ficou em terceiro lugar, com 70, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Nassr, porém, ainda pode conquistar uma vaga na Champions da Ásia. Para isso, a equipe precisa que o Al-Ittihad vença a Copa do Rei da Arábia Saudita nesta sexta-feira, contra o Al-Quadisiya. Assim, o G2 do Campeonato Saudita se transformaria em G3.

Os gols do jogo

Em um primeiro tempo movimentado, o Al-Nassr saiu na frente. Aos 42 minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou cruzamento de Al-Fatil e abriu o placar de cabeça. Sete minutos depois, o Al-Fateh chegou ao empate. Após passe de Sbai, Matías Vargas chutou forte e marcou.

O Al-Nassr marcou o segundo gol aos 30 minutos da etapa complementar. Boushal passou para Mané, que bateu cruzado para colocar os visitantes na frente. Cinco minutos depois, o Al-Fateh empatou novamente. Em cobrança de falta, Batna acertou o ângulo esquerdo.

Nos momentos finais do segundo tempo, o Al-Fateh conseguiu virar o placar. Aos 51 minutos, o brasileiro Matheus Machado aproveitou rebote e marcou o gol da vitória.

Veja outros resultados da última rodada do Saudita:

Al-Khaleej 2 x 3 Al-Okhdood



Al-Hilal 2 x 0 Al-Quadisiya



Al-Orobah 3 x 2 Al-Taawon



Al-Riyadh 0 x 1 Al-Ahli



Al-Ittihad 1 x 0 Dhamk



Al-Raed 1 x 2 Al-Kholood



Al-Feiha 0 x 2 Al-Shabab



Al-Ettifaq 2 x 1 Al-Wehda