Criciúma e Botafogo-SP jogam sob pressão e Vila Nova mira se aproximar da ponta na Série B

A nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta segunda-feira com três partidas que envolvem objetivos distintos, mas igualmente urgentes. Criciúma, Botafogo-SP e Cuiabá tentam reagir em meio à má fase, enquanto Coritiba, CRB e Vila Nova buscam manter o embalo na briga pela parte de cima da tabela. A promessa é de noite intensa em três regiões do País.

No Heriberto Hülse, o Criciúma encara o Coritiba pressionado pelos resultados. O time catarinense foi eliminado da Copa do Brasil com uma dura goleada por 6 a 0 para o Red Bull Bragantino e soma cinco jogos sem vencer na Série B. Com apenas seis pontos, está na zona de rebaixamento e aposta no apoio da torcida para reencontrar o rumo. Do outro lado, o Coritiba vem de vitória sobre o América-MG por 1 a 0 e tenta se aproximar do G-4 - tem 13 pontos.

Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP também joga sob desconfiança. Derrotado nas duas últimas rodadas, incluindo um 3 a 0 sofrido diante do Operário, o time paulista soma apenas cinco pontos e figura entre os últimos colocados. Recebe o CRB, que vive grande momento: já são 15 pontos e uma vitória sobre o Criciúma na rodada passada, resultado que reforça a boa fase da equipe alagoana.

No Centro-Oeste, o Cuiabá tenta colocar fim a uma sequência de três tropeços consecutivos. A última derrota, por 2 a 1 para a Chapecoense, afastou a equipe do pelotão de cima. Com 12 pontos, o time do Mato Grosso precisa da vitória para não perder contato com o G-4. O desafio, no entanto, é duro: o Vila Nova soma 16 pontos, está na briga direta pela liderança e chega animado após bater o Athletico-PR por 2 a 1.

A rodada será encerrada na terça-feira, quando América-MG e Atlético-GO se enfrentam no Independência, em Belo Horizonte.