Coritiba bate o Criciúma fora de casa e entra no G4 da Série B

O Coritiba venceu o Criciúma nesta segunda-feira, por 1 a 0, no estádio Heriberto Hulse, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vini Paulista marcou o gol do Coxa, que entrou no G4 da liga nacional.

Com o resultado, o time paranaense chegou a 16 pontos e assumiu a quarta colocação da tabela. A equipe possui a mesma pontuação de Avaí e Novorizontino, mas com uma vitória a mais. Terceiro colocado, o Vila Nova também soma 16 unidades e ainda joga nesta segunda. O Cricíuma, por sua vez, é o 19º colocado, com apenas seis tentos.

O Coritiba tem pela frente mais um adversário catarinense. No próximo sábado, o Coxa recebe o Avaí, no Couto Pereira, em Curitiba, às 16h (de Brasília), pela décima rodada da Série B. Já o Criciúma joga na próxima segunda-feira, quando visita o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, às 21h, também pela Segunda Divisão.

O gol

O único gol da partida saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Após rondar a grande área, o Coritiba trocou passes até a bola chegar em Vini Paulista, que encontrou espaço no meio da marcação do Criciúma e finalizou no cantinho de Kauã Moroso.