Corinthians treina em Belo Horizonte mirando decisão contra o Huracán, pela Sul-Americana

Depois de empatar fora de casa com o Atlético-MG neste sábado, o Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira mirando a partida decisiva contra o Huracán-ARG, nesta terça-feira. A partir das 21h30 (de Brasília), o Timão encara os argentinos no Estádio El Palacio, em Buenos Aires, precisando de uma vitória para se classificar na Copa Sul-Americana.

O elenco do Corinthians seguiu em Belo Horizonte após o confronto contra o Galo, no sábado. Na manhã desta segunda, os comandados do técnico Dorival Júnior concluíram a preparação para o duelo decisivo no CT Toca da Raposa II, do Cruzeiro.

Depois, foi passado um vídeo com instruções táticas e uma ativação na academia. Os jogadores realizaram um exercício tático sob o comando de Dorival, com jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Situação na Sul-Americana

O Corinthians chega na última rodada da competição na vice-liderança do Grupo C, com 8 pontos. Adversário do Timão, o Huracán é o líder da chave com 11. A diferença de três pontos entre os times torna a missão corintiana para se classificar em primeiro muito difícil. Para que isso aconteça, o Alvinegro deve golear os argentinos por quatro gols de diferença.

Uma vitória simples garante a vaga para os playoffs contra uma equipe da Libertadores. No outro duelo do grupo, o América de Cali-COL, que tem sete pontos, encara o lanterna e já eliminado Racing-URU, com 0.