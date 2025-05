Corinthians desembarca em Buenos Aires para encarar o Huracán pela Sul-Americana

Na noite desta segunda-feira, a delegação do Corinthians desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, onde enfrenta o Huracán. A partida, válida pela sexta e última rodada do Grupo C da Sul-Americana, acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó.

O meia peruano André Carrillo e o volante venezuelano Andrés Martínez foram informados de suas respectivas convocações logo que desceram do avião. Ambos servirão suas seleções nos duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecem entre 5 e 10 de junho.

A preparação dos atletas comandados por Dorival Júnior se encerrou nesta segunda-feira, no CT Toca da Raposa II, do Cruzeiro. Isso porque o elenco seguiu em Belo Horizonte após o empate sem gols contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

O grande destaque foi o retorno de Rodrigo Garro e Memphis Depay, que estavam ausentes das últimas partidas devido a lesão. Ambos treinaram com o grupo e podem estar à disposição nesta terça-feira. Já Yuri Alberto, diagnosticado com uma fratura óssea, será desfalque certo para o duelo contra os argentinos.

Uma provável escalação do Corinthians tem:

O Corinthians chega na última rodada da competição na vice-liderança do Grupo C, com 8 pontos. Adversário do Timão, o Huracán é o líder da chave com 11. A diferença de três pontos entre os times torna a missão corintiana para se classificar em primeiro muito difícil. Para que isso aconteça, o Alvinegro deve golear os argentinos por quatro gols de diferença.

Uma vitória simples garante a vaga para os playoffs contra uma equipe da Libertadores. No outro duelo do grupo, o América de Cali-COL, que tem sete pontos, encara o lanterna e já eliminado Racing-URU, com 0.