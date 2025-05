Convocado por Ancelotti, Richarlison celebra retorno à Seleção: "Prazer estar de volta"

Na tarde desta segunda-feira, o novo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, anunciou sua primeira convocação no comando da Canarinho. O treinador convocou o atacante Richarlison, que comemorou o retorno à Seleção Brasileira com uma publicação nas redes sociais.

"Foram 586 dias sem sentir esse gostinho. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta! Vamo Brasil", escreveu o centroavante do Tottenham em publicação no Instagram.

Junto com a mensagem, Richarlison postou uma foto sua beijando a camisa da Seleção Brasileira.

O atacante não era convocado para defender o Brasil desde outubro de 2023. O último jogo de Richarlison pela Seleção foi no dia 17 daquele mês, quando saiu do banco de reservas e entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Uruguai, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Quando questionado sobre a volta de Richarlison à lista de convocados, o técnico Carlo Ancelotti explicou que já conhece o atacante. Os dois trabalharam juntos por alguns meses no Everton, da Inglaterra, em 2021.

"Treinei Richarlison no Everton, mas não fico de olho apenas nisso. Essa convocação vem de um pensamento conjunto, não é que me levantei de manhã e escolhi os jogadores. Trabalhamos juntos, levamos em consideração a forma, o momento, tendo em conta os jogadores que estão suspensos, que são dois: Raphinha e André. Obviamente, conheço a atitude de Richarlison, como treinam ele e Casemiro, e neste sentido eles levam vantagem, porque os conheço. Mas terei a oportunidade de conhecer a todos neste período", comentou o italiano em coletiva.

Na atual temporada, Richarlison disputou 24 jogos pelo Tottenham, com cinco gols marcados e duas assistências. O centroavante foi campeão da Liga Europa com a equipe na última semana.

Com Richarlison à disposição, o Brasil de Ancelotti encara o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.