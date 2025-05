Convocação da seleção brasileira de Ancelotti: veja 1ª lista completa

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Carlo Ancelotti realizou hoje sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira e apostou em nomes experientes, como Alex Sandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O italiano optou por não chamar Neymar.

Veja os convocados por Ancelotti

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo) Meias: Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourg), B. Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourg), B. Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo) Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), G. Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr (Real Madrid).

O que Ancelotti disse após a convocação

Ancelotti diz que conversou com Neymar. "Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma lesão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso, e ele está totalmente de acordo. Nós assim continuamos."

Ancelotti diz que quer aproveitar o Rio. "Todo mundo pode ver todos as partidas. Nós, obviamente, quando você está no clube e na Europa, mais as equipes europeias, obviamente. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que fizeram muito bem. Nós podíamos jogar contra o Botafogo no Mundial. Depois, o Botafogo perdeu contra o Pachuca. Temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e que vejam o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que vivem aqui e o que eu farei neste tempo é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, as equipes, os treinadores, os jogadores. E também quando terei um pouco de férias, quero desfrutar do país, do Rio, que nunca vi, que não conheço, nunca fui ao Corcovado."

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta), às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 (terça), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Paraguai na Neo Química Arena.