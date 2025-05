Corinthians: Conselho vota pró-impeachment, e Augusto Melo é afastado

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians votou hoje a favor do impeachment do presidente Augusto Melo. Ele foi afastado do cargo temporariamente.

O que aconteceu

Em reunião extraordinária, 176 conselheiros votaram a favor da destituição do mandatário alvinegro, enquanto 57 votaram pela continuidade da gestão. Um conselheiro votou em branco. O CD precisava de maioria simples dos 301 membros do órgão do clube para afastar o presidente.

Dos 236 conselheiros que compareceram ao pleito, apenas dois se abstiveram do voto. Kadu Melo, sobrinho do mandatário, e Romeu Tuma Jr., presidente do CD, não votaram.

A reunião teve início às 19h com a deliberação sobre os motivos do pedido de impeachment e sustentação oral da defesa. O pleito aconteceu sem intercorrências ou tumulto, de acordo com conselheiros ouvidos pelo UOL.

Augusto Melo não compareceu ao local de escrutínio, no salão nobre do Parque São Jorge. Antes do início, ele fez um pronunciamento afirmando que sairá de "cabeça erguida".

Após a proclamação do resultado, Osmar Stábile, vice-presidente do Timão, é quem assume o cargo temporariamente. Eleito ao lado de Melo, o vice entrou em rota de colisão com Augusto há alguns meses e "desembarcou" do grupo de aliados da gestão no início de 2025.

Agora, Romeu Tuma Jr, presidente do CD, deverá convocar a assembleia geral dos associados para votação da última instância do clube. A data deverá ser anunciada nos próximos cinco dias.

Afastado e indiciado

O afastamento ocorre depois de Augusto Melo ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo no caso Vai de Bet. O presidente corintiano foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Além do mandatário, foram implicados Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e o intermediário Alex Cassundé, dono da empresa que constava no contrato com a antiga patrocinadora.

Como foi da reunião