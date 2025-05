Conor McGregor troca o octógono pelos gramados e conquista título no futebol

Em meio ao longo período de inatividade no MMA, Conor McGregor encontrou uma nova arena para competir: os campos de futebol. O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC se sagrou campeão da United Churches Football League (UCFL), liga amadora da Irlanda, atuando pelo Black Forge FC, onde veste a camisa 10.

A conquista foi selada na última sexta-feira (23), em Dublin, com a vitória por 4 a 3 sobre o Mountview CFC, na final da primeira divisão do campeonato. O próprio irlandês compartilhou vídeos da comemoração nas redes sociais e celebrou o título com entusiasmo, exaltando o desempenho coletivo ao longo da temporada.

"Eufórico e exausto! Ganhei uma liga muito difícil. Ganhar a liga é sempre a grande afirmação para uma equipe fazer! Muito impressionado e orgulhoso! Pra frente e pra cima vamos nós!", escreveu o lutador em seu 'Instagram', visivelmente empolgado com o feito.

Apesar da fama no octógono, o esporte bretão não é novidade na vida do atleta. Desde a infância, ele demonstrava interesse pelo futebol e, na juventude, chegou a tentar seguir carreira profissional, antes de optar pelas artes marciais, onde conquistaria reconhecimento global.

Nada de luta

Fora de ação no UFC desde 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier, o astro chegou a anunciar um retorno contra Michael Chandler. No entanto, o confronto foi cancelado devido a uma nova contusão. Aos 36 anos, acumula 22 vitórias e seis derrotas no cartel profissional.

Recentemente, Dana White, presidente do UFC, afirmou que não acredita em um retorno próximo do irlandês ao cage. Enquanto isso, ele segue chamando atenção fora do octógono - desta vez, levantando taça nos gramados.

BLACK FORGE F.C. ??

UCFL PREMIER DIVISION CHAMPIONS ?

WHAT A TEAM, WHAT A BOOZER! ?? ?? @blackforgeinn pic.twitter.com/cO8pKHJi5G

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 25, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok