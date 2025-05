Confira a programação do Red Bull Leipzig para duelo com o Santos em Bragança Paulista

Na noite desta segunda-feira, o Red Bull Leipzig, que já está no Brasil, viajará até Atibaia (SP) para se apresentar no CT do Red Bull Bragantino e iniciar a preparação para o amistoso contra o Santos. As duas equipes entram em campo nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Red Bull Leipzig chegou ao Brasil na noite da última sexta-feira e passou o fim de semana em São Paulo, com atividades turísticas para o elenco. No sábado, a delegação da equipe visitou o Museu do Futebol e, no domingo, os atletas jogaram "altinha" no Parque Ibirapuera.

A preparação do Red Bull Leipzig ocorrerá no CT do RB Bragantino, a partir desta terça-feira. Zlost Low, técnico interino da equipe alemã, elogiou a estrutura da equipe paulista.

"Estou orgulhoso do desenvolvimento que o Red Bull Bragantino está fazendo. O novo centro de treinamento deles é extremamente moderno. Interagir com os (moradores) locais é muito importante para mim e a energia do clube está em toda parte. Todos estão entusiasmados com a visita do RB Leipzig", disse o técnico.

Zlost Low também avaliou o amistoso contra o Santos. O técnico falou sobre a seriedade da partida e disse que o Red Bull Leipzig está representando o futebol alemão.

"Todos os jogadores que vieram para cá terão alguns minutos. Estamos levando a sério essa partida e queremos deixar uma boa impressão, dentro e fora do campo. Estamos representando o futebol alemão aqui no Brasil. É importante para mim que possamos jogar com paixão e aproveitar o jogo contra o Santos", completou.

Roteiro de viagem do Red Bull Leipzig

Além da programação em São Paulo nos últimos dias, o elenco do Red Bull Leipzig também participará de outras atividades em Atibaia e Bragança Paulista.

Nesta segunda-feira, a delegação do RB Leipzig assistirá ao jogo entre Red Bull Bragantino e Juventude, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. Na terça, a equipe alemã realizará um treino aberto à imprensa, em Atibaia.

Após o amistoso contra o Santos nesta quarta-feira, a delegação do Red Bull Leipzig deixará o Brasil na quinta.