Com Memphis Depay, seleção da Holanda é convocada para Eliminatórias Europeias

O técnico Ronald Koeman anunciou, nesta segunda-feira, a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção da Holanda na estreia da equipe nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no mês de junho.

Entre os destaques, Memphis Depay foi convocado pela segunda vez desde que passou a atuar no futebol brasileiro, com a camisa do Corinthians. O atacante de 31 anos foi chamado para disputar as quartas de final da Liga das Nações, no último mês de março.

Por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Memphis desfalcou o Corinthians nos últimos quatro jogos do clube. O holandês até foi relacionado para o duelo contra o Atlético-MG, no último sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, mas nem ficou no banco de reservas.

Na temporada, Memphis Depay tem seis gols e dez assistências, em 26 jogos. Com a camisa da seleção holandesa, foram 100 partidas, 47 bolas na rede e 32 passes para gol.

A Holanda entra em campo no dia 7 de junho, sábado, às 15h45 (de Brasília), quando visita a Finlândia, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Olímpico de Helsinque.

Em seguida, a Laranja Mecânica recebe Malta no dia 10 de junho, terça-feira, às 15h45, pela quarta rodada, no Estádio Euroborg. Os holandeses, que disputam o grupo G, ainda não entraram em campo pela competição.

Confira a lista completa dos convocados da Holanda

Goleiros: Mark Flekken, Nick Olij e Kjell Scherpen



Laterais: Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida e Mats Wieffer



Zagueiros: Nathan Aké, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven, Jorrel Hato, Stefan de Vrij e Jan Paul Van Hecke



Meias: Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons



Atacantes: Memphis Depay, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noah Lang e Donyell Malen