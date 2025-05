Com gol de brasileiro no final, Heidenheim vence e fica na elite do Alemão

26/05/2025 18h18 O Heindenheim bateu o Elversberg por 2 a 1 nesta segunda-feira e, com um placar agregado de 4 a 3, venceu o playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão. Honsak e o brasileiro Léo Scienza anotaram pelos visitantes, enquanto Fellhauer diminuiu. Com o triunfo, o Heidenheim, 16º colocado da primeira divisão do Alemão, garantiu a permanência na elite. Já o Elversberg, terceiro lugar na Segunda Divisão, disputará o torneio novamente na próxima temporada. Os gols do jogo Aos nove minutos do primeiro tempo, o brasileiro Léo Scienza fez bela jogada pelo meio e tocou na meia-lua para Honsak, que bateu de esquerda para inaugurar o marcador pelo Heidenheim. Aos 31 minutos da etapa inicial, o Elversberg reagiu. Fellhauer recebeu de Zimmerschied na entrada da área, conduziu e finalizou para deixar tudo igual. O gol da vitória veio aos 50 minutos da segunda etapa. Léo Scienza recebeu de Wanner e arrancou em direção ao gol. O brasileiro driblou o zagueiro Le Joncour e bateu firme, sem chances para o goleiro Kristof. As mais lidas agora Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira