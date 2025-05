Casemiro ainda cabe na seleção? Colunistas debatem volta do meio-campista

Uma das novidades na primeira lista de Carlo Ancelotti foi o retorno de Casemiro, que não era convocado para a seleção brasileira desde outubro de 2023. No De Primeira, Paulo Vinícius Coelho e Danilo Lavieri debateram o tema.

Os colunistas destacaram que o meio-campista do Manchester United, além de ainda estar em alto nível, deve apresentar um papel de liderança na seleção brasileira.

Lavieri: Casemiro tem bola e liderança

O Casemiro tem físico, idade, potencial para ser convocado. Ele teve uma queda de produção, sim, especialmente quando foi deslocado para jogar de zagueiro. Ele reconhece isso. Depois, ele voltou a jogar bem. [...] O Casemiro é um símbolo muito importante disso [liderança] para o Ancelotti. A seleção tem um vácuo muito grande. [...] O Casemiro vai cumprir esse papel. Tem o Ancelotti, mas não basta. Precisa do técnico na beira do campo e de um líder dentro dele também.

Danilo Lavieri

PVC: Casemiro vai preparar sucessor

O Casemiro chega para ser o líder e não chega necessariamente para ser o titular. Ancelotti deve ter enxergado algo que está óbvio pela temporada. O clone do Casemiro é o Ederson. A grande cópia do Casemiro como jogador - estatura, porte físico, liderança, capacidade de centralizar o meio-campo - é o Ederson. Não é o André, que é um fenômeno técnico, nem o Bruno Guimarães. É o Ederson. Então, o Ancelotti traz o Casemiro como líder e o Ederson como preparação.

Paulo Vinícius Coelho

