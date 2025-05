Ancelotti diz que só teve problema com um brasileiro e exalta Ronaldo

Do UOL, em São Paulo

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti afirmou que teve problema com só um brasileiro entre os 34 comandados durante sua carreira como técnico. Ele, que não revelou nomes, falou ao "Jornal Nacional", da Globo.

No aspecto pessoal, o jogador brasileiro é uma pessoa fácil de lidar. Eles são tranquilos e muito humildes, na maioria. Treinei 34 e não lembro de ter tido problema com nenhum. Talvez com um, mas não vou dizer quem Carlo Ancelotti, à TV Globo

O que mais ele disse ao JN?

O que fazer no tempo livre? "Obviamente, gostaria de conhecer melhor o Rio. Ir ao Corcovado, conhecer as praias... mas também conhecer São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre..."

Tipo de trabalho. "Há duas maneiras de você convencer as pessoas: pela persuasão ou pela força. Eu tento lidar com uma pessoa tentando convencê-la de que minha ideia é correta, mas você também pode convencer com a força. Não é meu estilo."

O melhor brasileiro. "Tecnicamente, o melhor foi o Ronaldo. Ele, aliás, é uma das pessoas mais divertidas do mundo. O mais profissional foi Cafu. E tem o Vini Jr, que é muito, muito humilde."