Campeão ativo! Merab Dvalishvili projeta mais defesas de título em 2025 após o UFC 316

Atual campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate, Merab Dvalishvili planeja se manter o mais ativo possível nesta temporada. Depois de defender seu cinturão pela primeira vez em janeiro deste ano, ao superar Umar Nurmagomedov, o georgiano tem novo compromisso marcado para o próximo dia 7 de junho, contra Sean O'Malley, na luta principal do UFC 316, em Newark (EUA), e não pretende parar por aí.

Em recente entrevista à 'ESPN' americana, Merab detalhou seus planos para o restante da temporada 2025. Mesmo focado na difícil missão de derrotar O'Malley novamente, o campeão dos galos já vislumbra a possibilidade de - em caso de sair vitorioso e sem lesões do UFC 316 - colocar seu título em jogo mais duas vezes até o final do ano.

E o georgiano já tem, inclusive, três opções de eventos em mente para cumprir sua missão. Uma delas seria na edição de número 320, programada para ser sediada na cidade de Guadalajara, no México - país com o qual o campeão construiu uma boa relação nos últimos tempos. Pensando mais para frente, Dvalishvili sugere uma participação no já tradicional card de Nova York, em novembro, ou de Las Vegas, que fecha a temporada de eventos numerados do Ultimate, em dezembro.

"Estou trabalhando duro pela vitória e para defender meu cinturão de novo. Não vejo como uma luta fácil, vai ser um desafio, mas eu quero me manter ocupado. Só vou tirar um mês de folga e voltar para o camp de treinamento. Quero estar ocupado. Ouvi que eles vão fazer um evento em Guadalajara, no México, e eu gostaria de lutar lá, e depois lutar em Nova York (em novembro) ou em dezembro, em (Las) Vegas. Vamos ver. Essa (do UFC 316) e mais duas nesse ano. Vamos ver", projetou Merab.

Lesão pode atrapalhar os planos?

Com uma boa frequência de lutas na carreira, ao que tudo indica, apenas uma lesão pode atrapalhar os planos de Merab Dvalishvili. Recentemente, inclusive, uma possível contusão no dedo do pé, divulgada pelo próprio campeão dos galos, gerou preocupação na comunidade do MMA, principalmente levando-se em conta o pouco tempo que o georgiano teria para se recuperar antes de entrar em ação no UFC 316. Mas, até o momento, nenhuma mudança foi anunciada pela organização e a participação do lutador no card do dia 7 de junho continua na programação do evento.

