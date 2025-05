Calderano celebra 'momento histórico' e exalta campanha da namorada Bruna

Hugo Calderano comemorou suas conquistas inéditas para o esporte brasileiro após o ouro na Copa do Mundo e a prata no Mundial de tênis de mesa. Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, ele ainda destacou o feito da namorada Bruna Takahashi, que também registrou a melhor campanha na história do país no feminino.

Resultado incrível pro nosso tênis de mesa. O Mundial é disputado desde 1926 e foi a primeira medalha fora da Ásia, Europa ou EUA. Momento histórico para o nosso esporte, espero que seja a primeira de muitas. (...) Vou tirar alguns dias para comemorar esse feito e o titula da Copa do Mundo no mês passado.

Hugo Calderano, ao Mais Você

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no Mundial de tênis de mesa de Doha Imagem: Divulgação/CBTM

Resultado histórico [de Bruna] também. Nunca o Brasil tinha sonha do em ter uma representante tão boa nesse nível. Chegar as oitavas do Mundial é feito inacreditável para o Brasil. Espero que isso também inspire bastante a nova geração e que no futuro tenhamos muitos jovens que vão dar muitas alegrias ao país.

O que aconteceu

Em um mês, Calderano conquistou duas medalhas inéditas para o Brasil em duas das maiores competições de tênis de mesa. Ele foi campeão da Copa do Mundo da modalidade em abril, e no último final de semana ficou com a prata do Mundial. Antes, nenhum atleta fora da Ásia ou Europa havia chegado tão longe.

Bruna Takahashi também teve uma campanha histórica. Ela se tornou a primeira atleta sul-americana a chegar até as oitavas de um Mundial. A brasileira foi eliminada pela chinesa Xington Chen, número 3 do mundo.

Os dois formam um casal e começaram a jogar duplas mistas. Eles treinam juntos e se apoiam durante as competições. "É impossível não conversar de tênis de mesa, estamos sempre um ajudando o outro, é importante ter essa comunicação porque começamos a jogar duplas também", acrescentou o atleta.

Hugo Calderano comemora vitória nas quartas do Mundial de tênis de mesa Imagem: Divulgação/World Table Tennis/X

O feito de Calderano foi atingido menos de um ano após bater na trave pelo pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. Na capital francesa, Hugo perdeu na semifinal para o sueco Truls Moregard e ficou sem a medalha de bronze após derrota para o francês Felix Lebrun.