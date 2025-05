Cadê os meias? Alicia e Milly avaliam primeira convocação de Ancelotti

Falta um meia criativo na primeira lista de convocados para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombeno UOL News, do Canal UOL.

As colunistas concordaram, ainda, que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi a principal surpresa da lista do treinador italiano.

Milly: Faltaram jogadores do Cruzeiro

Times medianos da Europa se sobrepõem a times de ponta do Brasil, como o Cruzeiro. Tem dois jogadores que deveriam estar aí: o Matheus Pereira, que é um meia de ligação e o Kaio Jorge, um atacante que está jogando muitíssimo bem.

Jogadores do Flamengo - Danilo eu não convocaria. Pode ter sido convocado pela liderança, pela ingerência, não sei, mas não o convocaria. O Hugo Souza ainda não é goleiro de seleção. [...] Não entendi a convocação do Hugo Souza.

Milly Lacombe

Alicia: O que aconteceu com o meio-campo da seleção?

Hugo Souza, sem dúvida, é a principal surpresa. [...] O Brasil tem uma deficiência de mais de década nas laterais, então acho que Alex Sandro e Wesley compõem. A gente não tem ninguém muito melhor nessas posições.

T inha uma aposta no Arana, mas o Alex Sandro vem bem, é um jogador versátil. Danilo eu não convocaria e Léo Ortiz é um bom zagueiro. O Danilo faz hora extra na seleção, não é titular no Flamengo.

O Andrey Santos, do Strasbourg, é uma aposta, um meio-campista que pode ter futuro na seleção. Quando a gente olha para essa lista, a gente fala: 'Meu Deus! O que aconteceu com os meio-campistas brasileiros? Com os armadores, os meia-atacantes? Praticamente não temos. Hoje, temos volantes e pontas. É uma boa seleção.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.