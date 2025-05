Bragantino bate o Juventude com gol de Jhon Jhon e acirra briga pela ponta

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude nesta segunda-feira, por 1 a 0, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Jhon, com um golaço de falta, deu a vitória ao time mandante.

Com a vitória, o Massa Bruta chegou a 20 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Cruzeiro, e se manteve na quarta colocação. O Flamengo é o vice-líder, com 21 unidades, e o Palmeiras lidera a liga nacional, com 22. Já o Juventude figura na 19ª posição, com apenas oito tentos.

Ambos os times voltam a campo pelo Brasileiro neste fim de semana. O Bragantino joga no sábado contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), enquanto o Juventude recebe o Grêmio no domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h.

IMPOSSÍVEL é parar o Braga! ?? Em mais uma Missão pelo @Brasileirao, o Red Bull Bragantino vence o Juventude por 1 a 0, com um golaço de Jhon Jhon, e segue firme no G4 do Campeonato Brasileiro. #VamosBraga #RedBullBragantino #MissaoImpossivel pic.twitter.com/v311msDtPU ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 27, 2025

O gol

Jhon Jhon balançou as redes para os donos da casa nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos, o Bragantino ganhou uma falta rente à linha da grande área. O meia bateu alto e forte no canto do goleiro, a bola bateu na trave e entrou. Golaço do Massa Bruta.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 26 de maio de 2025 (segunda-feira)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Andrés Hurtado e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino) / Gustavo, Caíque, Jadson e Luis Mandaca (Juventude)



Cartões vermelhos: Lucas Barbosa (Red Bull Bragantino)

GOL: Jhon Jhon, aos 48 minutos do 1º tempo (Red Bull Bragantino)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e John Jhon (Eduardo Santos); Lucas Barbosa, Thiago Borbas (Eduardo Sasha) e Laquintana (Vinicinho).



Técnico: Fernando Seabra

JUVENTUDE: Gustavo (Marcão); Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto), Batalla (Garcez) e Luis Mandaca; Giovanny (Nenê) e Gilberto (Gabriel Taliari).