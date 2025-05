Botafogo x Universidad de Chile: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Botafogo recebe a Universidad de Chile nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo terá transmissão do Paramount+.

Com nove pontos, o Botafogo divide a segunda posição com o Estudiantes, ambos com um ponto a menos que a Universidad de Chile. Vencendo, o Glorioso se garante nas oitavas de final e disputa a primeira posição no saldo de gols com os argentinos, que no mesmo horário recebem o já eliminado Carabobo.

Como o Botafogo folgou no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, Renato Paiva teve tempo para recuperar jogadores lesionados, como o meia Savarino e o atacante Artur.

Os zagueiros Alexander Barboza e David Ricardo são dúvidas. Se eles não puderem jogar ao lado de Jair Cunha, tudo indica que o volante Danilo Barbosa será improvisado no setor.

Para o duelo com o Botafogo, a Universidad de Chile perdeu o zagueiro Matías Zaldivia, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Nicolás Ramírez assume o posto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X UNIVERSIDAD DE CHILE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 28 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)



VAR: Heider Castro (COL)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza (David Ricardo ou Danilo Barbosa) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva

UNIVERSIDAD DE CHILE: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda e Israel Poblete; Leandro Fernández e Lucas Di Yorio



Técnico: Gustavo Álvarez