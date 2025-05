Botafogo encerra preparação para duelo com a Universidad de Chile pela Libertadores

Nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo encerrou a preparação para encarar a Universidad de Chile, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver alguns atletas realizando atividades com bola, entre eles Alex Telles, Cuiabano, Igor Jesus, Marlon Freitas e Mateo Ponte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

A boa notícia ao torcedor é o provável retorno do atacante Savarino. Segundo o ge, o atleta avançou na recuperação de sua lesão na coxa direita e, assim, é um possível reforço no elenco.

O Botafogo se encontra na terceira colocação do Grupo A, com nove pontos, enquanto a Universidad de Chile é líder, com um a mais. Para não depender de um tropeço do Estudiantes, que aparece na vice-liderança, também com nove, basta o Fogão superar o time chileno para ir às oitavas da competição.

O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.