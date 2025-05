Bobadilla explica importância de decidir em casa e vê São Paulo favorito na Libertadores

Já classificado ao mata-mata da Libertadores, o São Paulo busca nesta terça-feira contra o Talleres, no Morumbis, garantir a liderança do Grupo D. O volante Bobadilla explicou a importância de se classificar em primeiro, que possibilitaria ao Tricolor decidir as oitavas de final em casa.

O paraguaio lembrou da campanha são-paulina na edição de 2024. Na ocasião, a equipe terminou a fase de grupos como líder de sua chave e decidiu em casa até as quartas de final, quando foi eliminada pelo Botafogo. Bobadilla afirmou que o time seria um dos favoritos se não fosse pela eliminação e entende que o Tricolor é um dos cotados para chegar à final neste ano.

"No ano passado a gente terminou em primeiro e decidíamos sempre em casa. Decidir em casa com nosso torcedor é muito importante. Ano passado, se a gente passasse, éramos um time muito favorito para chegar à final e acho que esse ano não vai ser diferente. Precisamos do apoio do torcedor, então terminar em primeiro é importante para decidir em casa todos os jogos", disse Bobadilla, em entrevista à SPFC Play nesta segunda-feira.

? No Direto do CT, os últimos preparativos para o duelo pela CONMEBOL Libertadores e um bate-papo com Bobadilla! ? Assista completo ?? https://t.co/4md0uXtnSW#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/0Ptbbm3jhG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2025

O São Paulo ainda tenta vencer o primeiro jogo no Morumbis nesta edição da Libertadores. Até o momento, a equipe de Luis Zubeldía empatou com Alianza Lima-PER (2 a 2) e Libertad-PAR (1 a 1). Bobadilla projetou o embate contra o Talleres diante da torcida tricolor.

"Um adversário que a gente já conhece, ano passado jogamos contra eles também. Ganhamos lá nesse ano em um jogo díficil. Aqui não vai ser diferente. Vai ser um jogo muito travado, eles têm muita intensidade. Vamos tentar fazer o nosso melhor jogo, fazer a bola andar o mais rápido possível para chegar perto do gol e estar focado o tempo todo", comentou.

"Uma noite de Libertadores no Morumbis é sempre especial pelo apoio da torcida, que se sente diferente nesses jogos, assim como nosso elenco", ressaltou.

A bola rola para São Paulo e Talleres a partir das 19h (de Brasília). O Tricolor lidera o Grupo D, com 11 pontos, enquanto o time argentino ocupa a terceira posição, com quatro unidades.