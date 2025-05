Bisping deixa rixa de lado e defende indução de Vitor Belfort ao Hall da Fama do UFC

Há cerca de duas semanas, Vitor Belfort teve sua carreira reconhecida e foi induzido ao Hall da Fama do UFC. Com uma trajetória vitoriosa dentro e fora da organização, o veterano conta com a aprovação até mesmo de um famoso 'hater' pessoal: Michael Bisping. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate e desafeto declarado do 'Fenômeno', o agora comentarista britânico deixou a rixa com o brasileiro de lado e defendeu seu posto no seleto grupo da entidade.

A postura surpreendeu os fãs, visto que Bisping classifica Belfort constantemente como "o maior trapaceiro da história do esporte". Apesar das rusgas que possui com o brasileiro, Michael destacou as credenciais de Vitor e seus feitos dentro do UFC. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o ex-lutador e também membro do Hall da Fama mostrou jogo de cintura para conter o 'conflito de interesses' atrelado a si sobre o assunto.

"Quando analiso isso sem emoções, o cara foi campeão peso-pesado do UFC com 19 anos. Aí depois foi campeão meio-pesado e quase se tornou campeão peso-médio. Ele é o mais perto que já tivemos de um campeão triplo. Ele era um grande trapaceiro? Com certeza. Usava muitos esteroides? Sim, claro. Eu perdi um olho por causa desse cara. Ele pode enfiar o Hall da Fama dele no traseiro. Mas ele merece isso. Não podemos negar o que ele fez no octógono. Se isso não é uma carreira de Hall da Fama, eu não sei o que é. Gostando dele ou não, ele merece", opinou o inglês, sem papas na língua.

Rixa antiga

A relação entre Michael Bisping e Vitor Belfort sempre foi marcada por polêmicas e desentendimentos, especialmente após o confronto entre ambos no UFC São Paulo, em janeiro de 2013. Na ocasião, o brasileiro aplicou um chute na cabeça do inglês que resultou em um nocaute no segundo round. Posteriormente, o atleta britânico culpou o carioca pela perda permanente da visão do olho direito, devido a um descolamento de retina.

Michael Bisping ficou com o famoso "olho de vidro" após sua derrota para o brasileiro. O impacto foi tão severo que causou danos irreparáveis, e, após uma série de cirurgias, o lutador teve que substituir o olho danificado por uma prótese. Apesar da situação, ele continuou lutando no UFC.

Relembre os títulos de Belfort no UFC

Prodígio do esporte, Vitor Belfort conquistou seu primeiro título no UFC logo aos 19 anos de idade. Em 1997, ainda no início de sua carreira como profissional, o 'Fenômeno' - como ficou conhecido - venceu o torneio peso-pesado da 12ª edição do Ultimate, com duas vitórias por nocaute técnico na mesma noite, sobre Tra Telligman e Scott Ferrozo.

Depois de uma passagem pelo PRIDE, Vitor voltou ao Ultimate no começo dos anos 2000 e, em meio a um momento conturbado de sua vida pessoal, que envolvia o desaparecimento de sua irmã, Priscila. Mesmo assim, o brasileiro se superou e, dentro do octógono, conquistou o cinturão meio-pesado (93 kg) da organização, ao superar o então campeão Randy Couture por nocaute técnico, graças a uma interrupção médica, no UFC 46, em janeiro de 2004. Sete meses depois, porém, o americano levou a melhor na revanche e encerrou o reinado do carioca.

