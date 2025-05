Bayer Leverkusen anuncia Erik Ten Hag para substituir Xabi Alonso no comando da equipe

O Bayer Leverkusen anunciou, nesta segunda-feira, Erik Ten Hag como novo treinador da equipe. O holandês assinou por duas temporadas, até junho de 2027, e vai substituir o técnico Xabi Alonso, que assumiu o comando do Real Madrid.

"O Bayer Leverkusen é um dos melhores clubes da Alemanha e faz parte da elite europeia. O clube oferece uma estrutura excelente e as conversas com a diretoria me impressionaram muito. Vim para Leverkusen com o objetivo de corresponder às ambições que cresceram nos últimos anos. É um desafio empolgante poder construir algo novo nessa fase de transição e desenvolver um time competitivo e ambicioso", disse Erik Ten Hag ao site oficial do clube.

O último trabalho do treinador holandês foi no comando do Manchester United, entre julho de 2022 e outubro de 2024. Foram 128 jogos, 72 vitórias, 20 empates e 36 derrotas, com 60% de aproveitamento. Conquistou uma Copa da Liga Inglesa (2022/23) e uma Copa da Inglaterra (2023/24).

Ten Hag estava livre no mercado desde sua demissão no último mês de outubro. O holandês começa seus trabalhos no Bayer Leverkusen no dia 1º de julho e chega com a difícil missão de substituir Xabi Alonso, que comandou o clube em seu primeiro título do Campeonato Alemão, de maneira invicta, na temporada 2023/24.

Sucesso no Ajax

Além do Manchester United, Erik Ten Hag também comandou o Utrecht-HOL e o Bayern de Munique II (equipe reserva do clube). Seu melhor trabalho foi no Ajax, entre 2017 e 2022, quando conquistou três títulos do Campeonato Holandês (2018/19, 2020/21 e 2021/2022) e duas Copas da Holanda (2018/19 e 2020/21).

"Com Erik ten Hag, apostamos em um treinador experiente e com conquistas esportivas impressionantes. Os seis títulos que ele conquistou com o Ajax foram extraordinários. Com três títulos nacionais e duas Copas, ele e o Ajax dominaram o futebol holandês de 2018 a 2022. Também provou sua qualidade como técnico pelos resultados que obteve no Manchester United, mesmo enfrentando condições difíceis. Temos uma visão de futebol muito parecida. Queremos continuar atuando no estilo da equipe, com um jogo técnico, dominante, e buscar os objetivos mais altos na Bundesliga, na Copa da Alemanha e na Liga dos Campeões", analisou Simon Rolfes, diretor esportivo do Bayer Leverkusen.