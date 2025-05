'Jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida', diz Augusto antes de votação

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, fez um pronunciamento reconhecendo a derrota na votação de impeachment, que ocorre ainda hoje no Parque São Jorge. Ele no entanto, negou que está renunciando e disse que "o jogo não acabou".

O que ele falou?

Boa noite a todos. Primeiramente, estou muito indignado com toda essa situação. A gente sabe como funciona o Corinthians. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida por enquanto e dizendo que fiz o meu melhor. A gente sabe que teve erros e acertos, é um ano apenas, mas quero ressaltar que saio do Corinthians, neste momento e por enquanto, com salários em dia, com planejamento de um ano que teria tudo para dar certo, com superávit e deixando contratos.

Não é renúncia, ao contrário, mas não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando. Vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, mas eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar.

Augusto Melo

O que aconteceu

Comandado por Romeu Tuma Júnior, o Conselho Deliberativo (CD) vota hoje o impeachment de Augusto Melo. O evento ocorre dentro do Parque São Jorge, sede social do clube, em São Paulo.

A reunião estava prevista para acontecer no dia 2 de dezembro do último ano, mas foi suspensa devido a uma ordem judicial. O presidente obteve uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi derrubada posteriormente.

Se a maior parte dos 300 conselheiros votar pró-impeachment, Augusto será afastado imediatamente do cargo. Neste cenário, Osmar Stábile, primeiro vice do clube, assume interinamente.

Já se o presidente conseguir maioria, o caso será encerrado — isso não exclui a possibilidade de um novo afastamento ser discutido.