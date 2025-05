Árbitro desmente Boto e nega invasão do vestiário por diretores do Palmeiras

Após a vitória de 2 a 0 do Flamengo no Allianz Parque, no último domingo, o diretor José Boto não citou nomes, mas relatou que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário dos árbitros após o jogo. No entanto, tal versão dos fatos foi desmetida por Ramon Abatti Abel, árbitro da partida.

"É triste ver um jogo bem disputado, contra uma equipe muito boa como o Palmeiras, e ver o técnico deles falar só de arbitragem. Ver o dirigente deles invadir o vestiário dos árbitros como se eles tivessem razão. Foi uma falta fora da área que o árbitro transformou em pênalti. Um pênalti que que ele não marcou e o VAR tem que chamar. Um pisão no Luiz Araújo que seria o segundo amarelo pro Palmeiras. E o Palmeiras fica se queixando do árbitro", disse Boto.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, publicado em um adendo da súmula do confronto, o árbitro negou a versão do dirigente flamenguista e deixou claro que "não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário da arbitragem, conforme relatado pelo Sr. José Boto".

A versão também foi defendida por Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. "Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso!", afirmou no último domingo após as acusações do diretor do Flamengo.

O árbitro catarinense ainda afirmou que, durante toda o período de permanência no estádio do Palmeiras, ele e sua equipe foram tratados com respeito e cordialidade por ambas as equipes.

Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis, um para cada lado. Em ambos os casos, o árbitro foi ao VAR rever o lance. O Palmeiras parou no goleiro Rossi em cobrança de Piquerez, enquanto Arrascaeta não desperdiçou para o Flamengo.

O auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, detonou o VAR e a arbitragem brasileira como um todo em entrevista coletiva após a derrota no Allianz. Filipe Luís, por sua vez, preferiu não opinar.

Confira o comunicado completo de Ramon Abatti Abel:

"Comunicado

Venho, por meio deste, informar que fui surpreendido por notícias veiculadas por órgãos da imprensa, ao deixar o estádio, acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem.

Cabe esclarecer que NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE INVASÃO AO VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM, conforme relatado pelo Sr. José Boto dirigente do Flamengo aos veículos de comunicação.

Por fim, ressalto que, durante toda a nossa permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante".