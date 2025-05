Ancelotti é apresentado na seleção: 'Conexão especial com esse país'

O italiano Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente como novo técnico da seleção brasileira nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. O treinador fez sua primeira convocação hoje e estreia no dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador.

"Primeiras impressões muito bonitas. É uma honra, um orgulho comandar a seleção melhor do mundo. Tenho adiante um grande trabalho, tenho muita ilusão de que o Brasil vai voltar a ser campeão. Vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Fui recebido com muito carinho já na primeira vez. Estou muito contente. Vamos fazer um trabalho de muita responsabilidade. Agradecer à CBF, ao Real Madrid pela oportunidade de negociar com a CBF. Começamos em breve. O desafio é muito grande. Sempre tive uma conexão especial com esse país. A recepção que tive ontem e hoje é algo especial, tentarei fazer um trabalho ao nível máximo", disse Ancelotti em espanhol, mas já arriscando algumas palavras em português.

"Minha conexão com o Brasil começa nos anos 80, com companheiros como Falcão e Toninho Cerezo. Treinei 34 jogadores brasileiros. Tenho boa memória, mas me parece uma falta de respeito com os que posso esquecer. Mas os melhores foram Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaká, Douglas Costa, Marcelo, Cafu, Dida, Roque Jr, Emerson, Amoroso, um montão. Não posso esquecer os últimos: Militão, Endrick, Rodrygo... Então, essa conexão começou muito rápido na minha carreira. Mas é a primeira vez que venho ao Rio. Estive em todas as cidades do mundo, mas me faltava o Rio. Por fim, cheguei aqui e quero aproveitar essa cidade."

"Nestes dias, nós avaliamos a estrutura da CBF, que é muito bem organizada. Vamos fazer um trabalho juntos. Considero o trabalho da equipe e dos arredores muito importantes. O mais importante é o ambiente que somos capazes de criar. Temos que criar um ambiente familiar, de respeito. A palavra respeito é muito importante, é de onde podemos tirar nossa melhor versão. É um desafio muito grande, mas o aspecto familiar é um componente muito importante. O objetivo de ganhar a Copa do Mundo não tem que ser só de 23 jogadores e um estafe, tem que ser a motivação de um país inteiro. O Brasil tem um amor incondicional por sua seleção e esse é um outro aspecto muito importante que pode ajudar muito na preparação"

Confira a primeira entrevista coletiva de Carlo Ancelotti:

Preparação

"É o calendário do futebol brasileiro. Não há tempo para treinar, para preparar. Creio que a equipe vai estar pronta para essas partidas, porque são partidas importantes para a classificação para a Copa do Mundo. Tentei convocar jogadores que estão prontos, bem e que possam ajudar a equipe. Foi uma temporada exigente. Jogadores que vêm estarão bem para ajudar a ganhar".

Neymar

"Nesta convocação, tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar saiu há pouco de uma lesão e voltou a jogar. Todos sabem que é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, obviamente. Por azar, hoje há muitos jogadores lesionados. Neymar saiu há pouco de lesão, temos também Rodrygo, Gabriel, Joelinton, Militão, Éderson... O que quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores de talento. No caso de Neymar, contamos com ele em sua melhor versão. Voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. O objetivo dele é estar pronto para a Copa, falei com ele nesta manhã para explicar isso e ele está de acordo".

Casemiro

Casemiro para mim é um grande jogador, tive a sorte de estar com ele. Creio que a seleção necessita desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. Como disse, Brasil sempre teve muito talento, mas no futebol moderno tem que aliar esse talento ao compromisso, à atitude, ao sacrifício. Isso Casemiro o tem. Muitos dos que chamei o tem. É um aspecto fundamental para se preparar para uma competição como a Copa. Creio que vamos fazer muito bem. Hoje falei com Felipe, que me deu conselhos muito bons para me preparar bem para esse tipo de competição. Falamos muito do ambiente que somos capazes de criar dentro da equipe, mas também ao redor da equipe. Nesse sentido, todo o Brasil pode nos ajudar.

História de seu livro

As relações pessoas são importantes pra mim. Dedico muita atenção para isso. A relação personal é capaz de se tornar uma relação um pouco mais do que só profissional. Me dou bem com todos os jogadores. Cada um tem sua característica. Treinei brasileiros espetaculares, vou dizer um nome: Cafu. O que distingue o jogador brasileiro é que eles são capazes de entender quando é momento de fazer as coisas sérias e quando é o momento de brincar. Isso fazem muito bem.

Filosofia

Minha filosofia é que não tenho. Ainda depois de 40 anos, não sei qual é a estratégia, o sistema, que permite ganhar as partidas, ainda não sei. Mas sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem, para fazer que os jogadores fiquem cômodos em campo. Essa é minha ideia também aqui. Aproveitar da enorme qualidade que tem nesse país, seus jogadores, e trabalhar para que essa qualidade possa se juntar para um único objetivo: ganhar a Copa do Mundo.

Futebol brasileiro

As partidas e os jogadores a gente vê, conhece, todo mundo pode olhar todos os jogos. Obviamente, quando está em um clube na Europa, se vê mais equipes europeias, mas obviamente Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que foi bem e nós podíamos ter jogado contra no Mundial, são equipes que seguimos e temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e olham o futebol brasileiro e jogadores que estão aqui. Vou ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura, os jogadores, os treinadores... E também quando tiver um pouco de férias, e quero tê-las, quero desfrutar do país, do Rio que não conheço o Corcovado. Não vou dizer que vou trabalhar 360 dias ao ano, mas algum dia de férias vou ter para desfrutar do país.

Viver no Brasil

O que espera a sociedade de mim é que eu faça um bom trabalho e permita ao Brasil voltar a ganhar a Copa do Mundo. Tenho bastante claro isso, nenhuma dúvida. Pelo conhecimento que tenho de futebol, só esperam um bom trabalho para levantar a Copa. O que eu espero é que o povo ajude a equipe, se conecte com a equipe, pois acho um aspecto muito importante para a CBF, para os jogadores, para a equipe que vai lutar por um objetivo ter o apoio de um país.

Mudanças no futebol

São épocas, gerações e isso pode afetar o resultado final. Creio que Brasil e Itália vão voltar a serem competitivos no próximo ano. Itália melhorou muito e o Brasil sempre esteve ao seu nível mais alto. Brasil sempre teve equipe mais forte. Quando a Itália ganhou em 82, talvez o Brasil tivesse a equipe mais forte, mas não foi sempre capaz de conectar o talento com o sacrifício.

Vini Jr. e Brasil jogando como Real?

Difícil dizer porque Vini não teve sua melhor versão. Digo que se Vini não teve sua melhor versão, ainda vai ter. É um jogador fantástico, trabalhador, lutador. Jogador brasileiro tem muito carinho por sua seleção e pode ser que isso afete um pouco a naturalidade do pensamento, no sentido de que, às vezes, pressão demais para ir bem é algo que não te permite jogar. Estou convencido 100% de que Vini vai encontrar sua melhor versão. Se vamos jogar como Real Madrid? Depende. Do ano passado ou desse ano? Desse ano, não. Do ano passado, sim. Depende das características dos jogadores. Há muitos jogadores que serão importantes e não estão nessa convocação. Muitos que estão fora, com certeza vão ajudar muito neste ano.

Futebol propositivo?

É uma pergunta nova. Propositivo ou reativo é interessante. O futebol não podemos ver de uma só maneira. Tem que ser um futebol propositivo em algumas partidas e reativo em outras. Não gosto de uma equipe que tenha uma só identidade, porque isso significa que é capaz de fazer só uma coisa. Se quer ter êxito, tem que fazer muitas coisas bem: propositivo, reativo, defender bem, pressionar alto, defender com bloco baixo. Há muitas coisas para ter êxito. Quando me dizem que minha equipe não tem uma identidade clara: não há quero, se não te descobrem e pronto.

Renovação x Experiência

Para fazer uma convocação, não olho o passaporte. Casemiro está aqui por merece, por suas qualidades. Dentro delas, está sua experiência e liderança. Não é que a convocação tem Estêvão porque é jovem: está porque tem qualidade para estar aqui. A conexão entre jovens que trazem entusiasmo, motivação, gana e a experiência que te traz conhecimento, leitura de situações, liderança. Em uma equipe, isso se tem que juntar. Estêvão pode ajudar Casemiro com o entusiasmo, mas penso que não o necessita. Casemiro pode ajudar Estêvão com a atitude, o compromisso. É a conexão.

Voltas e novidades

Treinei Richarlison no Everton, é verdade. Mas não é que pensando nisso. Essa convocação sai de um pensamento que fizemos junto. Não é que levantei de manhã e vamos lá... Trabalhamos juntos, olhamos jogadores, os momentos, as dificuldades, os jogadores suspensos. Conheço a atitude de Richarlison, como treina, Casemiro também, nesse sentido eles têm vantagem. Mas terei oportunidade de conhecer a todos nesse tempo.

Recado

Mensagem é de crer, confiar. Ter o carinho que sempre teve com a sua equipe e sua camisa. Nunca se render e parar de lutar. A paixão pode ajudar muito nesse período a mostrar o carinho que sempre demonstraram.

Negociações e filho

Negociações estão acontecendo há dois anos, depois acabou quando renovei com Madrid. Começamos novamente neste ano. Davide tem negociação aberta com uma equipe europeia, então não me parecia correto que viesse para cá. Vamos ver como vai a negociação, se der certo, desejo o melhor, se não, pode voltar a qualquer momento conosco.

Primeiros treinos

A estratégia é se classificar primeiro e se preparar bem para a Copa. A qualidade temos, temos esse tempo e podemos construir uma equipe que possa competir contra qualquer outra.

Itália

Itália tem um treinador que é meu amigo e não necessitava um treinador, além de nunca terem me chamado porque tem um grande treinador. Brasil me chamou, estou muito orgulhoso. A história diz que Brasil é a melhor seleção do mundo, ganhou cinco campeonatos e quer ganhar o sexto. E me escolheu para ganhar o sexto. Uma grande responsabilidade que tenho prazer em receber.

Recepção

A recepção foi espetacular, tenho que agradecer a todos. Me sinto em casa. Somos parecidos. Não digo que os italianos têm essa alegria, mas eu sim. Me encanta a atitude desse povo. Isso vai nos ajudar a tirar o melhor de todos. É um trabalho com responsabilidade, mas muito bonito.

