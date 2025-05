Ancelotti no Rio vira evento de gala com 200 jornalistas de 11 países

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

A apresentação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira mobiliza mais de 200 jornalistas de 11 países diferentes no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ancelotti falará nesta tarde pela primeira vez como treinador do Brasil e anunciará a lista de convocados para a próxima Data Fifa. O UOL Esporte transmite a convocação ao vivo no programa De Primeira (apresentação de Luiza Oliveira, comentários de PVC e André Hernan) —você pode assistir no YouTube do UOL Esporte e no canal UOL (549 na Claro TV, 88 na Sky e 613 na Vivo TV).

A apresentação do italiano virou um evento de gala no hotel Gran Hyatt, na Barra da Tijuca (RJ). Ele está hospedado na suíte diplomada, com diária de R$ 5 mil.

Mais de 200 países de dez países diferentes, além do Brasil, estão credenciados. Representantes da imprensa de Inglaterra, Espanha, Chile, Itália, Argentina, Paraguai, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes Unidos estão no local para acompanharem a entrevista do treinador. Correspondentes internacionais de outros veículos europeus também marcam presença.

A fila da imprensa deu voltas na entrada do hotel. Os profissionais começaram a chegar cerca de duas horas antes do evento, marcado para começar 15h (de Brasília). Foi servido um almoço aos jornalistas na antessala da coletiva logo após a entrada, com macarrão à bolonhesa ou picadinho de carne com arroz no cardápio.

Felipão estará presente na apresentação de Ancelotti. Além dele, o técnico da seleção sub-17, Ramon Menezes, e dirigentes de clubes também prestigiam o evento. Presidentes de federação, patrocinadores, convidados da prefeitura e amigos de dirigentes também estão na lista.

Diego Fernandes, empresário que participou da negociação, está desde ontem no hotel. O intermediário desembarcou ontem no Brasil ao lado do italiano.